Моор: решение по Антипинскому НПЗ устроит кредиторов, регион и отрасль в целом

14.08.19 15:39

© РИА Новости. Григорий Сысоев

14 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил уверенность, что решение, которые будет принято в ходе процедуры банкротства Антипинского НПЗ, устроит все стороны.

"Учитывая, что основные кредиторы (НПЗ - ИФ) - государственные банки, уверен, что решение будет устраивать и кредиторов, и регион, и отрасль в целом", - заявил Моор журналистам в среду.

По его словам, на сегодняшний день решена первая проблема - оборудование завода запущено в работу.

Вторая проблема, уточнил глава региона, это - расчеты по долгам. "Расшивка всех долгов Антипинского НПЗ -это долгая будет история", - посетовал губернатор, но считает, что у НПЗ есть инвестиционный потенциал, и регион заинтересован в его развитии.

"И предыдущие, и текущие собственники (НПЗ - ИФ) говорят о том, что есть целесообразность дополнительных инвестиций в этот проект, чтобы расширить продуктовую линейку. Мы будем заинтересованы в этом, и все, что требуется в рамках закона со стороны субъекта, всю необходимую поддержку, окажем", - подчеркнул Моор.

Ранее сообщалось, что Антипинский НПЗ 18 мая направил в Арбитражный суд Тюменской области заявление о собственном банкротстве, оценив неоспариваемые требования кредиторов в 346 млрд рублей.

"Антипинский НПЗ" мощностью 9 млн тонн производит бензины марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5, дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В 2018 году НПЗ снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн с 7,3 млн тонн в 2017 году. По итогам первого полугодия 2019 года переработка сократилась до 1,769 млн тонн с 3,48 млн тонн за аналогичный период прошлого года. По последним данным, долг "Антипинского НПЗ" составляет $5 млрд, из них перед Сбербанком - порядка $3 млрд.