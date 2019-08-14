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ФАС: "Победа" должна развивать рейсы по РФ, либо выходить из группы "Аэрофлот"

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
14 августа. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" должна развивать рейсы внутри РФ, в противном случае - выходить из группы "Аэрофлот", считают в Федеральной антимонопольной службе.

"Присутствие авиакомпании "Победа" на маршрутах способствует снижению цен на билеты для всех перевозчиков, в том числе конкурентов в группы "Аэрофлот". Отказ же лоукостера от внутреннего маршрута в пользу международного - два шага назад. Оставаясь в группе "Аэрофлот", "Победа" должна развиваться внутри страны. Либо выходить из группы "Аэрофлот" и конкурировать с ней", - заявил заместитель руководителя ФАС Александра Редько, которого "Интерфаксу" цитирует пресс-служба ведомства.

Ранее в среду газета РБК сообщила, что глава ФАС Игорь Артемьев предложил приватизировать "Победу" (сейчас на 100% принадлежит "Аэрофлоту") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке. Об этом говорится в его письме от 18 июля, направленном вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху, отмечает газета.

"В сегменте авиаперевозок пассажиров на ближне- и среднемагистральных воздушных судах выявлены закономерности, которые могут приводить к установлению различных цен на сопоставимых маршрутах", - указано в письме Артемьева. Так, по данным ФАС, доходные ставки на маршрутах "Победы" в среднем на 10% ниже, чем на рынке. Присутствие лоукостера на маршруте повышает конкуренцию и снижает цены на билеты всех перевозчиков, отмечает Артемьев. Но в последнее время "Победа" активно развивает международные направления, доля которых у компании превысила внутрироссийские перелеты. "При этом имеются случаи отмены или сокращения полетов на внутренних маршрутах. Полагаем, что такие действия могут быть направлены на сокращение конкуренции, в том числе с "Аэрофлотом" и "Россией", - пишет Артемьев.

"Интерфакс" направил запросы в "Аэрофлот", Минтранс и представителю Акимова.

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