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Гендиректор Мурманского пароходства стал фигурантом дела о неуплате налогов

© РИА Новости. Максим Богодвид
14 августа. Interfax-Russia.ru - Генеральный директор ПАО "Мурманское морское пароходство" (ММП) стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов, сообщила пресс-служба СКР в среду.

Руководителю ММП инкриминируется ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие имущества организации, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в особо крупном размере).

По версии следствия, в текущем году гендиректор ММП, зная о недоимке по налогам, перечислил более 88 млн рублей контрагентам и "тем самым сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере".

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства и причины преступления.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с ходом расследования, фигурантом уголовного дела стал один из предшественников ныне действующего гендиректора ММП Анатолия Юрасова, занявшего пост в июле текущего года.

В Северо-западном следственном управлении на транспорте СКР фамилию фигуранта уголовного дела не раскрывают.

ММП в настоящее время испытывает трудности с финансированием. В 2018 году прошли задержания и аресты нескольких судов пароходства в портах разных стран. Были проблемы с задолженностью по заработной плате. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" руководитель следственного управления СКР по Мурманской области Андрей Ефремов в июле, сумма задолженности достигла 50 млн рублей перед сотней сотрудников.

Как сообщалось, Арбитражный суд Мурманской области рассматривает дело о банкротстве ММП, в числе заявителей насчитывается 17 юридических лиц.

Сообщалось также, что в январе и марте текущего года теплоходы ММП "Поморье" и "Кузьма Минин" были проданы на аукционах в США и Великобритании. Российский профсоюз моряков сообщал, что средства от сделки по судну "Кузьма Минин" будут использованы для погашения долгов пароходства. Кроме того, 15 февраля ММП продало за 150 млн рублей танкер "Варзуга". В декабре прошлого года руководство ММП приняло решение о прекращении деятельности базы отдыха "Арктика", в марте этого года - обособленного подразделения ММП в Архангельске "БЭРНК".

ММП обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. В 2018 году ММП получило 1,077 млрд чистого убытка по РСБУ против 90,67 млн рублей прибыли годом ранее. Кредиторская задолженность ММП снизилась с 2,328 млрд рублей на 31 декабря 2017 года до 2,015 млрд рублей на 31 декабря 2018 года, дебиторская - почти не изменилась, составив 955,47 млн рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 57,66% акций ММП принадлежит ООО "Арктические технологии" (Москва), 29,99% - Николаю Куликову, 0,91% - АО "Трест "Мурманскморстрой" (Мурманск), 0,0025% - экс-гендиректору ММП Александру Брынцеву. При этом Куликов является единственным владельцем ООО "Арктические технологии".

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