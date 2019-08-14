Активист Котов арестован до 12 октября за нарушения при проведении акций

14.08.19 16:01

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 августа. Interfax-Russia.ru - Пресненский суд Москвы в среду отправил под арест активиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения публичной акции.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Котова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 октября", - огласил судья решение.

Таким образом, суд не нашел возможным избрать в отношении Котова более мягкую меру пресечения.

Ранее более 50 человек, в том числе лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, писательница Людмила Улицкая, писатель и журналист Виктор Шендерович, принесли в суд поручительства, в которых просили не заключать Котова под стражу под их гарантии.

Помимо личных поручительств, за активиста вступилась правозащитник Виктория Ивлева и предложила внести за него залог в размере 300 тыс. рублей.

По версии следствия, Котов более двух раз в течение 180 дней совершал нарушения установленного порядка проведения публичных мероприятий. Следователь отметил, что вина Котова также подтверждается показаниями двух свидетелей. Прокурор поддержал позицию следователя и попросил арестовать Котова до 12 октября в связи с тем, что более мягкая мера пресечения поможет подсудимому скрыться от следствия.

Защита просила суд отпустить Котова под залог, а впоследствии и прекратить делопроизводство полностью.

Адвокат Мария Эйсмонт в ходе заседания сказала, что Котов не будет скрываться от следствия, потому что он очень миролюбивый человек и хочет улучшить жизнь своей страны. Кроме того, по словам Эйсмонт ее подзащитный виновным себя не признает.

"Я полностью поддерживаю слова защитника. Мое дело - это нонсенс. Да я мирно выходил на улицу и был задержан. Люди должны иметь возможность выбирать, поэтому я вышел 10 августа к администрации президента. Также считаю, что мое дело абсолютно политически мотивировано, чтобы запугать других людей", - сказал Котов в суде.

Котов был задержан на несанкционированном мероприятии 10 августа в Москве в порядке статьи 20.2 КоАП РФ. По данному факту Следственными комитетом (СК) было возбуждено уголовное дело по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в течение 180 дней).

По словам представителя столичного главка СК Юлии Ивановой, мужчина был задержан при попытке скрыться, после чего доставлен в следственный отдел.

Иванова сообщила, что действия Котова, "направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства, носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса РФ".