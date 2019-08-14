|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.08.19 16:20
Согласован стотысячный митинг на 25 августа в Москве
По его словам, группа граждан подала заявку на проведение 25 августа шествия от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом на проспекте.
"До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия на проспекте Академика Сахарова на внешней стороне Садового кольца. Эти предложения позволяют органам исполнительной власти принять меры по обеспечению условий проведения публичного мероприятия и оказанию организаторам содействия, в том числе по вопросу обеспечения безопасности участников", - сказал Олейник.
В минувший вторник пресс-служба Либертарианской партии России сообщила о подаче в мэрию заявки на проведение митинга и марша в Москве 25 августа.
"Мы подали уведомление для проведения в столице митинга и марша 25 августа", - говорится в сообщении партии.
Согласно заявке, сбор участников планировался на Пушкинской площади, марш должен был пройти по бульварам до внутренней части проспекта Сахарова.
Ранее сообщалось, что в мэрию поданы еще несколько заявок на митинги на 24 августа.
Координатор московского отделения "Открытой России" Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму от команды Дмитрия Гудкова Александр Соловьёв и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию Москвы уведомление о проведении шествия 24 августа. Маршрут - по проспекту Сахарова, от Каланчевской улицы до Тургеневской площади. Вторая заявка - митинг на площади Победы.
Муниципальные депутаты Елена Русакова, Григорий Толкачев, Михаил Хананашвили и Юрий Зуев заявили шествие и митинг по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам. Муниципальные депутаты Андрей Морев и Елена Филина заявили митинг на Большой Якиманке.
Ни одна из этих заявок в мэрии пока не согласована.
"У нас есть договоренность об объединении заявок в случае необходимости", - сказала "Интерфаксу" Елена Русакова.
Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать муниципальным депутатам Илье Азару, Филиной и Мореву встречу с избирателями в формате шествия по бульварам 17 августа из-за просрочки с подачей уведомления. Организаторы уведомили мэрию о планах провести массовые пикеты вдоль маршрута заявленного шествия.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket