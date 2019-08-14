Согласован стотысячный митинг на 25 августа в Москве

14.08.19 16:20

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

14 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа с числом участников до 100 тыс. человек, сообщил "Интерфаксу" первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник в среду.

По его словам, группа граждан подала заявку на проведение 25 августа шествия от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом на проспекте.

"До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия на проспекте Академика Сахарова на внешней стороне Садового кольца. Эти предложения позволяют органам исполнительной власти принять меры по обеспечению условий проведения публичного мероприятия и оказанию организаторам содействия, в том числе по вопросу обеспечения безопасности участников", - сказал Олейник.

В минувший вторник пресс-служба Либертарианской партии России сообщила о подаче в мэрию заявки на проведение митинга и марша в Москве 25 августа.

"Мы подали уведомление для проведения в столице митинга и марша 25 августа", - говорится в сообщении партии.

Согласно заявке, сбор участников планировался на Пушкинской площади, марш должен был пройти по бульварам до внутренней части проспекта Сахарова.

Ранее сообщалось, что в мэрию поданы еще несколько заявок на митинги на 24 августа.

Координатор московского отделения "Открытой России" Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму от команды Дмитрия Гудкова Александр Соловьёв и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию Москвы уведомление о проведении шествия 24 августа. Маршрут - по проспекту Сахарова, от Каланчевской улицы до Тургеневской площади. Вторая заявка - митинг на площади Победы.

Муниципальные депутаты Елена Русакова, Григорий Толкачев, Михаил Хананашвили и Юрий Зуев заявили шествие и митинг по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам. Муниципальные депутаты Андрей Морев и Елена Филина заявили митинг на Большой Якиманке.

Ни одна из этих заявок в мэрии пока не согласована.

"У нас есть договоренность об объединении заявок в случае необходимости", - сказала "Интерфаксу" Елена Русакова.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать муниципальным депутатам Илье Азару, Филиной и Мореву встречу с избирателями в формате шествия по бульварам 17 августа из-за просрочки с подачей уведомления. Организаторы уведомили мэрию о планах провести массовые пикеты вдоль маршрута заявленного шествия.