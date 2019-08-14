|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.08.19 16:40
Площадь разлива нефтепродуктов на реке в Сургуте составляет 2 тыс. кв. м
Ранее сообщалось, что площадь разлива составляет около 10 тыс. кв. метров.
"По уточненной информации, на 16:00 (14:00 мск) по местному времени общая площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма в виде радужной плёнки составила около 2 тыс. кв. метров. Силами МКУ "Сургутский спасательный центр" ведутся работы по сбору нефтепродуктов", - сказал представитель горадминистрации.
Он также уточнил, что 2 тыс. кв. метров - это та площадь разлившихся нефтепродуктов, которая была обнаружена изначально, но оценена неточно.
Разлив нефтепродуктов был обнаружен на реке Сайма в среду. В настоящее время ведется сбор и утилизация нефтепродуктов, последствия разлива планируется устранить до пятницы.
Причины загрязнения выясняются, ведутся поиски его виновников. По одной из версий, нефтепродукты могли попасть в реку через ливневую канализацию, по другой - они были слиты в реку.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket