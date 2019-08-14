Площадь разлива нефтепродуктов на реке в Сургуте составляет 2 тыс. кв. м

14.08.19 16:40

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

14 августа. Interfax-Russia.ru - Нефтепродукты разлились на реке Сайма в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) на площади около 2 тыс. кв. метров, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в администрации города в среду.

Ранее сообщалось, что площадь разлива составляет около 10 тыс. кв. метров.

"По уточненной информации, на 16:00 (14:00 мск) по местному времени общая площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма в виде радужной плёнки составила около 2 тыс. кв. метров. Силами МКУ "Сургутский спасательный центр" ведутся работы по сбору нефтепродуктов", - сказал представитель горадминистрации.

Он также уточнил, что 2 тыс. кв. метров - это та площадь разлившихся нефтепродуктов, которая была обнаружена изначально, но оценена неточно.

Разлив нефтепродуктов был обнаружен на реке Сайма в среду. В настоящее время ведется сбор и утилизация нефтепродуктов, последствия разлива планируется устранить до пятницы.

Причины загрязнения выясняются, ведутся поиски его виновников. По одной из версий, нефтепродукты могли попасть в реку через ливневую канализацию, по другой - они были слиты в реку.