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14.08.19 17:02
Совбез РФ: более 4,3 млрд кибератак совершено в 2018 году на информационную структуру России
"По данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, в 2018 году было совершено более 4,3 миллиарда информационных воздействий на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации", - заявил Храмов в интервью "Российской газете".
По его словам, за последние шесть лет количество компьютерных атак выросло на 57%.
"Участились случаи скоординированных целенаправленных компьютерных атак, то есть состоящих из нескольких связанных между собой акций. В 2014-2015 годах количество таких атак составляло около полутора тысяч в год, а в 2018-м уже превысило 17 тысяч", - сказал Храмов.
"Особое беспокойство вызывают попытки вывода из строя оборудования объектов критической информационной инфраструктуры", - подчеркнул замсекретаря Совбеза.
Он отметил, что с начала этого года предотвращено внедрение вредоносного программного обеспечения на более чем 7 тыс. объектов критической информационной инфраструктуры.
"При этом целями атак становились объекты кредитно-финансовой сферы - 38% от общего числа атак, органов государственной власти - 35%, оборонной промышленности - 7%, сферы науки и образования - 7%, сферы здравоохранения - 3%", - сообщил Храмов.
Он добавил, что по данным зарубежных аналитических отчетов, основным источником распространения вредоносного программного обеспечения являются интернет-ресурсы на территории США.
"К примеру, по данным американской компании Webroot, в 2018 году на долю США пришлось 63% вредоносных источников, доля же Китая и России - всего 5% и 3% соответственно. Еще один факт, приводимый американскими компаниями McAfee и IBM, - примерно треть центров управления бот-сетями находится на территории США. Доля России - менее 5%", - сказал замсекретаря СБ РФ.
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