Тюменская область планирует провести анализ новых ниш для привлечения иностранных инвесторов

14.08.19 17:05

© РИА Новости. Михаил Климентьев

14 августа. Interfax-Russia.ru - Тюменская область планирует привлечь экспертов для подготовки анализа существующих в регионе ниш для привлечения зарубежных инвесторов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор журналистам в среду.

По словам Моора, регион планирует налаживать свои отношения с азиатскими странами.

"Это - новое для нас направление", - подчеркнул губернатор.

При этом он добавил: "У нас есть понимание, что в условиях новых реалий есть необходимость вместе с бизнес -сообществом - с экспертами российскими и международными, с привлечением крупных консалтинговых компаний - провести анализ новых направлений, на которых нужно сконцентрироваться в поисках иностранных инвесторов. Думаю, что в течение полугода такую работу проведем".

Он отметил также, что регионы сегодня ведут борьбу за "внутренних" инвесторов, тогда как еще несколько лет назад была борьба за иностранных инвесторов.