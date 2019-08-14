Лесные пожары на северо-востоке Красноярского края ликвидированы

14.08.19 17:30

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 августа. Interfax-Russia.ru - МЧС завершило работу по тушению лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края, спасатели покидают регион, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе МЧС России.

"По оперативным данным, все пожары в Богучанском районе ликвидированы", - сказали в пресс-службе ведомства.

"В случае изменения ситуации, силы и средства будут готовы вернуться к выполнению задач по тушению лесных пожаров", - пояснили в МЧС.

При этом прибывшие несколько дней назад добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей пока останутся в районе, "они продолжат свою работу по профилактике предупреждения пожаров, будут оказывать адресную помощь населению", уточнили в ведомстве.