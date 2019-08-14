Окружной избирком зарегистрировал "яблочника" Митрохина кандидатом в Мосгордуму

14.08.19 18:06

© РИА Новости. Владимир Астапкович

14 августа. Interfax-Russia.ru - Окружная избирательная комиссия (ОИК) 43-го округа на своём заседании в среду с третьего раза зарегистрировала представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Таким образом, комиссия исполнила решение Московского городского суда, постановившего зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты.

После заседания Митрохин заявил журналистам, что только в суде удалось доказать, что у него "нормальные подписи".

"Для этого пришлось преодолеть несколько барьеров. Главным барьером стала комиссия 43-го округа, которая дважды мне отказала в регистрации. Должен сказать, что наиболее объективное и прозрачное исследование состоялось в суде. Рассмотрение забракованных подписей проходило с привлечением всех сторон, и не было возможности никаких подтасовок", - рассказал политик.

По его словам, в условиях, "когда процедура проверки подписей дискредитирована", необходимо зарегистрировать всех кандидатов, собравших необходимое число подписей.

В первый раз комиссия 43-го округа отказала Митрохину в регистрации 16 июля. После этого он подал жалобу в Мосгоризбирком, который отменил решение об отказе в регистрации, обязав ОИК повторно рассмотреть вопрос о регистрации. Однако окружная комиссия и после этого решения 6 августа повторно отказала Митрохину в регистрации, после чего он обжаловал это решение в Мосгорсуде. 13 августа суд постановил отменить решение ОИК и обязал ее зарегистрировать Митрохина кандидатом.

Таким образом, Митрохин стал первым кандидатом в депутаты Мосгордумы, добившимся регистрации после первоначального отказа. Всего было отказано в регистрации по различным причинам, в основном из-за недостаточного количества действительных подписей избирателей, 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы.

Кроме Митрохина, в выборной гонке в 43-м округе, куда входят районы Пресненский, Арбат и Хамовники, принимают участие три партийных кандидата, которые прошли регистрацию без сбора подписей: Роман Климентьев (КПРФ), Дмитрий Кошлаков-Крестовский (ЛДПР) и Евгений Боровик ("Справедливая Россия").