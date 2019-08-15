Вулкан Карымский на Камчатке выбросил второй столб пепла за сутки

15.08.19 06:10

© РИА Новости. Евгений Нескромный

15 августа. Interfax-Russia.ru - Столб пепла на высоту до пяти километров над уровнем моря выбросил вулкан Карымский, сообщила в четверг Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Это событие на вулкане произошло в четверг утром по местному времени. Пепловый шлейф распространился на 5 км к востоку - юго-востоку от Карымского ", - говорится в сообщении.

KVERT установила для вулкана один из наиболее угрожающих - оранжевый - цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе Карымского не проходят.