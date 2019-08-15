Детский центр "Океан" в Приморье принял более 20 детей из сгоревшего лагеря "Холдоми"

15.08.19 06:14

© РИА Новости. Константин Чалабов

15 августа. Interfax-Russia.ru - Группа из 24 детей из сгоревшего лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае прибыла на реабилитацию во Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Океан" в Приморье.

"24 ребенка из "Холдоми", особенно нуждающиеся в реабилитации после пожара, направлены на оздоровление в ВДЦ "Океан", - сообщается в четверг на сайте Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Уточняется, что дети получат полноценный отдых, необходимую помощь квалифицированных специалистов, а также пройдут обучение по дополнительным общеразвивающим программам.

Смена продлится с 11 по 31 августа.