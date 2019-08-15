Режим ЧС введен в Хабаровском крае из-за угрозы распространения африканской чумы свиней

15.08.19 06:18

© РИА Новости. Александр Кондратюк

15 августа. Interfax-Russia.ru - Хабаровский губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о введении регионального режима ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в соседних регионах, сообщает в четверг пресс-служба правительства края.

"Введенный режим позволит усилить мероприятия по недопущению занесения африканской чумы свиней в регион и, в случае необходимости, оперативно привлекать финансирование", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалистами ветеринарной службы организован подворовой обход хозяйств, занимающихся разведением свиней. Акцент сделан на приграничные территории, которые в первую очередь находятся в зоне риска. Запрещен выгул свиней на открытом воздухе, использование кормов без документов, допуск в животноводческие помещения посторонних людей. Параллельно проводится плановая вакцинация от ящура.

"В Хабаровском крае не зафиксировано ни одного случая чумы свиней. Однако угроза занесения инфекции по-прежнему велика", - отмечается в сообщении.