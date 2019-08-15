Более 1 тыс. военнослужащих участвуют в масштабных учениях на Камчатке

15.08.19 06:21

© РИА Новости. Георгий Базаев

15 августа. Interfax-Russia.ru - На Камчатке соединение кораблей охраны водного района поднято по тревоге в рамках плановой проверки, сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Всего в учебных мероприятиях задействовано более 1 тыс. военнослужащих, 10 боевых кораблей и катеров.

"По вводной, морской тральщик МТ-264 обеспечил проводку за тралом корабельной поисковой ударной группы в составе двух малых противолодочных кораблей и их развертывание в море", - говорится в сообщении.

Подразделения отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами усилили контроль за акваторией Авачинской бухты. При помощи технических средств и визуально они осуществляют мониторинг водной поверхности и подводной среды.

"Группы патрулирования на быстроходных катерах отработали практические задачи по предотвращению возможного прорыва диверсионно-разведывательных подразделений противника в Авачинскую бухту", - отмечает пресс-служба.

Также усилена охрана береговых объектов и пирсовых зон в районах базирования надводных кораблей.