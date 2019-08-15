РЖД возобновили движение по "связке" Транссиба и Южсиба, прерванное из-за взрывов на артскладе

15.08.19 06:34

© РИА Новости. Владимир Астапкович

15 августа. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" возобновило движение поездов по участку Ачинск-II - Назарово, которое было прекращено из-за второй серии взрывов на артиллерийских складах, говорится в сообщении пресс-службы Красноярской железной дороги (филиал РЖД).

"Решение об открытии движения принято по согласованию с краевым оперативным штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации в воинской части", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажирские поезда Москва-Абакан и Новосибирск-Абакан следуют по Красноярской железной дороге по обычному расписанию. Ранее из-за закрытия участка пути эти поезда шли в обход через Уяр и Красноярск.