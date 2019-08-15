Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки снизилась почти на 100 тыс. га

15.08.19 06:39

© РИА Новости. Владимир Коцюба-Белых

15 августа. Interfax-Russia.ru - За минувшие сутки в Иркутской области было ликвидировано пять лесных пожаров площадью 1 тыс. 470 га, продолжает действовать 107 очагов на 676 тыс. 857 га, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

Как сообщалось, утром в среду действовало 117 пожаров на 768 тыс. 758 га - таким образом, число очагов снизилось на 10, площадь горения уменьшилась на 91 тыс. 901 га.

По данным облправительства, в среду на землях лесного фонда удалось ликвидировать пять пожаров на 1 тыс. 470 га: два в Нижнеилимском районе, по одному - в Жигаловском, Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах.

На утро четверга в локализованном состоянии перешли 12 пожаров площадью 18 тыс. 462 га на землях лесного фонда: шесть в Киренском районе, два - в Жигаловском, по одному - в Качугском, Бодайбинском, Усть-Кутском и Катангском районах. Локализованы также два очага площадью 90 га в Байкало-Ленском заповеднике на территории Качугского района.

Продолжается тушение 27 пожаров площадью 74 тыс. 167 га на землях лесного фонда: 14 в Мамско-Чуйском районе, четыре - в Бодайбинском, по два - в Катангском, Киренском, Казачинско-Ленском и Усть-Кутском, один - в Жигаловском. Два очага площадью 3 тыс. 520 га действуют в Витимском заповеднике на территории Бодайбинского района.

В зоне космического мониторинга под наблюдением находятся 64 пожара площадью 580 тыс. 618 га: 23 в Мамско-Чуйском районе, 15 - в Бодайбинском, 14 - в Катангском, 11 - в Киренском, один - в Казачинко-Ленском.

"За сутки количество возгораний в зоне контроля (находящихся под наблюдением, тушение которых не ведется из-за крайней удаленности - ИФ) уменьшилось на восемь, площадь - на 97 тыс. 231 га", - отмечается в сообщении.