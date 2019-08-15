В Якутии горит около 880 тыс. га леса

15.08.19 07:53

© РИА Новости.Евгений Епанчинцев

15 августа. Interfax-Russia.ru - Общая площадь природных пожаров в Якутии превысила 880 тыс. га, на тушении работают более 700 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе МЧС России по региону.

"Общая площадь природных пожаров составляет 880,679 тыс. га. В целом на территории региона действует 116 природных пожаров, площадь активного горения - 208,3 га", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что благодаря прошедшим осадкам лесопожарная обстановка в Якутии стабилизируется. За сутки ликвидировано 12 природных пожаров на площади свыше 90 тыс. га. Также ожидается стабилизация обстановки в центральной части, на юго-западе и юге республики.

"По-прежнему сложная обстановка в Верхоянском районе, где действует 28 природных пожаров. При улучшении метеоусловий в район будут направлены дополнительные силы и авиатехника для тушения пожаров", - сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.