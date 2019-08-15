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15.08.19 07:53
В Якутии горит около 880 тыс. га леса
"Общая площадь природных пожаров составляет 880,679 тыс. га. В целом на территории региона действует 116 природных пожаров, площадь активного горения - 208,3 га", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что благодаря прошедшим осадкам лесопожарная обстановка в Якутии стабилизируется. За сутки ликвидировано 12 природных пожаров на площади свыше 90 тыс. га. Также ожидается стабилизация обстановки в центральной части, на юго-западе и юге республики.
"По-прежнему сложная обстановка в Верхоянском районе, где действует 28 природных пожаров. При улучшении метеоусловий в район будут направлены дополнительные силы и авиатехника для тушения пожаров", - сообщил собеседник агентства.
Уточняется, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
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