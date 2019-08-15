Экологи Якутии проверяют нефтяное пятно, обнаруженное на реке Лена

15.08.19 08:01

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15 августа. Interfax-Russia.ru - Инспекторы государственного экологического надзора провели рейдовый осмотр, в ходе которого обнаружили нефтяное пятно в акватории реки Лена, сообщает в четверг пресс-служба Минэкологии Якутии.

"В ходе обследования на якорной стоянке были обнаружены теплоходы "Ленанефть-2030" и буксир "Капитан Сычев", недалеко от них на водном объекте выявлено нефтяное пятно с протяженностью 2 км, шириной 700 м", - говорится в сообщении.

Отмечено, что были отобраны пробы воды для проведения экологической экспертизы по определению загрязняющих веществ, оценке качества воды.