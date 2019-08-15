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Лайнер А-321 жестко сел на поле под Жуковским после столкновения с птицами

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
15 августа. Interfax-Russia.ru - Самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в Жуковском из-за попадания птицы в двигатель, сообщили агентству Интерфакс-Урал в пресс-службе авиакомпании.

"На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку", - отметили в пресс-службе.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, что лайнер А-321 вынужденно приземлился в поле с убранным шасси.

"Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси", - сообщил Куйвашев на своей странице в Instagram..

По последней информации, лайнер совершил посадку в поле после столкновения со стаей птиц.

По словам Куйвашева, экипаж самолета проявил мастерство и выдержку.

"Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна - екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои", - добавил Куйвашев.

По данным губернатора, в составе экипажа также были пилот пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина.

"Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам. Компания "Уральские авиалинии" еще раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире. Там тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. И, как видите, это приносит бесценные плоды - спасенные человеческие жизни", - написал Куйвашев.

Он отметил, что на борту находились 226 человек и семь членов экипажа.

Росавиация подтвердила вынужденную посадку самолета "Уральских авиалиний" в поле рядом с аэропортом "Жуковский" под Москвой после попадания птиц в двигатели.

"Экипаж самолета А321 авиакомпании "Уральские Авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов лётного и кабинного экипажей. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе", - сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации в четверг.

Экипаж принял решение произвести посадку. Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более 1 км от ВПП, сообщил собеседник агентства.

"Приземление было произведено с убранным шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели. Пожара на борту самолета не было. Кабинный экипаж слаженно организовал и осуществил эвакуацию пассажиров по аварийным надувным трапам", - сказал представитель Росавиации.

"Все находившиеся на борту самолета эвакуированы. По предварительной информации в результате вынужденного приземления пострадали 4 пассажира, которые оперативно доставлены в медучреждение города Жуковского. Серьезных травм у четверых пострадавших нет. В настоящее время пассажиры самолета будут на автобусах доставлены в аэропорт "Жуковский", - отметили в Росавиации.

Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации. Руководитель Росавиации Александр Нерадько выехал в аэропорт "Жуковский".

По данным регионального главка МЧС РФ, 10 человек госпитализированы после аварийной посадки самолета.

"Число пострадавших увеличилось до 10 человек, трое дети. Доставляются в Раменскую ЦРБ", - сказали в главке в четверг.

По данным главка, экипаж и пассажиры совершившего аварийную посадку лайнера в Подмосковье эвакуированы, возгорание в двигателе ликвидировано.

"На борту находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они были эвакуированы", - сказал представитель пресс-службы.

Возгорание двигателя, по его словам, было полностью ликвидировано силами экипажа.

По факту жесткой посадки лайнера "Уральских авиалиний" под Жуковским московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начал проверку.

"Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На место происшествия выехал заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев", - сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) в четверг.

По данным надзорного ведомства, на борту судна находилось 220 пассажиров, включая шесть детей и пятеро членов экипажа, которые к настоящему времени эвакуированы.

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