Прокуратура проводит проверку по факту аварийной посадки А-321 в Жуковском

15.08.19 08:56

© РИА Новости. ГУ МЧС по Московской области

15 августа. Interfax-Russia.ru - Уральская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с аварийной посадкой самолета "Уральских авиалиний" утром в четверг после взлета из аэропорта "Жуковский".

"Предполагаемой причиной аварийной посадки послужило столкновение воздушного судна при взлете со стаей птиц", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

На борту воздушного судна находилось 226 человек, из них 220 пассажиров и 6 членов экипажа.

Проверка исполнения законодательства о безопасности полетов проводится совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Экипаж самолёта А321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь.

По предварительной информации Росавиации пострадали 4 пассажира, они доставлены в медучреждение Жуковского. Серьезных травм у них нет.

По данным регионального главка МЧС РФ, госпитализированы 10 человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).