Минприроды подготовило программу по Арктике с инвестициями свыше 50 млрд руб. ежегодно

15.08.19 09:04

© РИА Новости. Владимир Смирнов

15 августа. Interfax-Russia.ru - Минприроды РФ подготовило программу геологоразведочных работ в Арктике для развития Северного морского пути, которая предполагает более 50 млрд рублей ежегодных инвестиций государства и компаний, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин в интервью газете "Ведомости".

"Минприроды уже разработало проект программы геологического изучения в целях формирования перспективной грузовой базы Северного морского пути. Ее годовое финансирование - 3,7-4,1 млрд руб. из бюджета. За счет средств недропользователей - в 10 раз больше, 37,5-47 млрд руб. в год",- сказал он.

"Речь идет не только о жидких, но и о твердых полезных ископаемых. Исполнитель работ - бюджетные учреждения Роснедр, "Росгеология" и компании-недропользователи",- отметил министр.

Он отметил, что Арктика обладает огромными запасами и ресурсами нефти, превышающими 2,6 млрд тонн, и газа - свыше 50 трлн кубометров, которые пока не востребованы. "Приступать к их разработке сейчас не имеет смысла. Через 10-15 лет у нас будут другие технологии. И сейчас нам не нужно рвать когти и бежать туда, рискуя получить техногенную аварию просто потому, что нет технологий",- сказал министр.

Кобылкин подчеркнул, что осваивать Арктику эффективно можно тогда, когда цена на нефть превысит $100 за баррель. Именно это останавливает частные компании, а не нормативные ограничения доступа к шельфу.

"Как человек, который глубоко знает эти процессы, скажу: не идите на поводу частных компаний, которые говорят, что их не пускают в Арктику. Если это дорого, и вложения выше прибыли в будущем, ни одна компания не пойдет. Добыча углеводородов в Арктике ждет барреля по $100. А сейчас только госкорпорации могут себе позволить такие расходы, поэтому льготы и просят", - сказал министр.