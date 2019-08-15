В Подмосковье подтвердили госпитализацию 10 человек после аварийной посадки лайнера

15.08.19 09:15

© РИА Новости. Павел Лисицын

15 августа. Interfax-Russia.ru - Врачи Раменской ЦРБ обследуют 10 человек, пострадавших в результате аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье. Об этом рассказал временно исполняющий полномочия главы Раменского района Николай Воробьев.

"В настоящий момент идет обследование 10 пострадавших в Раменской ЦРБ", - отметил он.

Воробьев также сообщил, что на месте аварийной посадки "ведутся непосредственно работы по тому, чтобы предотвратить возникновение пожара в результате розлива топлива".

Ранее сообщалось, что самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку на кукурузном поле на удалении более 1 км от взлетно-посадочной полосы аэродрома "Жуковский". По данным Росавиации, самолет совершил вынужденную посадку после попадания птиц в двигатели.

"Экипаж самолёта А321 авиакомпании "Уральские Авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов лётного и кабинного экипажей. На взлёте, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолёт столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе", - сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации в четверг.

Экипаж принял решение произвести посадку. Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более 1 км от ВПП, сообщил собеседник агентства.

По данным Росавиации, в результате вынужденного приземления пострадали четыре пассажира.

Между тем по данным регионального главка МЧС РФ, госпитализированы 10 человек.

Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации. Руководитель Росавиации Александр Нерадько выехал в аэропорт "Жуковский".

Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено по факту аварийной посадки Airbus А-321 в Раменском районе Подмосковья, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.