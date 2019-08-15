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15.08.19 09:19
Лайнер А-321, севший на поле под Жуковским, провел в воздухе всего минуту
"Командир связался с диспетчерами через минуту после взлета и доложил о попадании птицы в двигатель. Затем самолет пропал с радара", - сказал источник.
Экипаж связался с диспетчерами позднее и сообщил об аварийной посадке в поле в 2 км от торца полосы.
Ранее сообщалось, что самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку на кукурузном поле недалеко от взлетно-посадочной полосы аэродрома "Жуковский". По данным Росавиации, самолет совершил вынужденную посадку после попадания птиц в двигатели.
"Экипаж самолёта А321 авиакомпании "Уральские Авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов лётного и кабинного экипажей. На взлёте, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолёт столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе", - сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации в четверг.
Экипаж принял решение произвести посадку. Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома.
Пол данным регионального МЧС, пострадали 10 человек. Все они были госпитализированы в Раменскую ЦРБ.
Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации. Руководитель Росавиации Александр Нерадько выехал в аэропорт "Жуковский".
Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено по факту аварийной посадки Airbus А-321 в Раменском районе Подмосковья, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.
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