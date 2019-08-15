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15.08.19 09:38

Пять детей пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
15 августа. Interfax-Russia.ru - При вынужденной посадке самолета "Уральских авиалиний" в поле рядом с аэропортом "Жуковский" под Москвой, по предварительным данным, пострадали пять детей, сказала представитель пресс-службы Минздрава Московской области Елена Романова.

"Предварительно, пострадали пятеро детей, все они доставлены в больницу. Но эта цифра сейчас уточняется", - сказала Романова в четверг в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Точная цифра по количеству госпитализированных пассажиров в настоящий момент уточняется, отметила она. "Все пострадавшие чувствуют себя, в принципе неплохо, тяжелых травм нет", - добавила представитель Минздрава.

По другой информации, один мужчина получил тяжелые травмы при аварийной посадке лайнера под Жуковским. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Госпитализированы семь человек, включая мужчину 28 лет в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Еще шестеро - в состоянии средней тяжести", - сказал источник.

Среди госпитализированных четверо детей - у большинства сотрясение мозга.

Также в больнице пожилая женщина 69 лет с гипертоническим кризом и ушибом позвоночника.

Ранее сообщалось, что самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку на кукурузном поле на удалении более 1 км от взлетно-посадочной полосы аэродрома "Жуковский". По данным Росавиации, самолет совершил вынужденную посадку после попадания птиц в двигатели.

Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации. Руководитель Росавиации Александр Нерадько выехал в аэропорт "Жуковский".

Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено по факту аварийной посадки Airbus А-321 в Раменском районе Подмосковья, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.

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