Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме после жесткой посадки лайнера в поле

15.08.19 09:42

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

15 августа. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме, несмотря на вынужденную посадку самолета "Уральских авиалиний" в поле неподалеку от взлетно-посадочной полосы, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

"Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал он.

По данным онлайн-табло "Жуковского", в 9:35 мск ожидается вылет рейса U625 "Уральских авиалиний" в Симферополь, ведется посадка.

В четверг утром самолет "Уральских авиалиний" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от ВПП. Рейс под номером U178 направлялся в Симферополь. По предварительным данным, на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По данным регионального главка МЧС РФ, госпитализированы 10 человек.

Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации.