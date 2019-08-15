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15.08.19 09:42
Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме после жесткой посадки лайнера в поле
"Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал он.
По данным онлайн-табло "Жуковского", в 9:35 мск ожидается вылет рейса U625 "Уральских авиалиний" в Симферополь, ведется посадка.
В четверг утром самолет "Уральских авиалиний" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от ВПП. Рейс под номером U178 направлялся в Симферополь. По предварительным данным, на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По данным регионального главка МЧС РФ, госпитализированы 10 человек.
Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации.
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