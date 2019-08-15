Москвичей ждет гроза в пятницу и дождливая суббота

15.08.19 09:44

© РИА Новости. Максим Блинов

15 августа. Interfax-Russia.ru - Москвичей ждут теплые, но дождливые пятница и суббота, к воскресенью интенсивность осадков уменьшится, сообщает сайт Гидрометцентра России.

В четверг в Москве +23, по области до +26. Дождей в столице не ожидают, но местами в Подмосковье могут наблюдаться небольшие осадки.

Пятница будет дождливой: через Московский регион пройдет фронтальный раздел, входящий в систему южного циклона.

"Пройдет дождь, днем в отдельных районах прогнозируется гроза и порывы ветра до 12-17 м/с. Ночью в Москве 13...15°, по области 10...15°, днем 19...21° и 17...22°, соответственно", - отмечается в сообщении.

В выходные также будет до +21...22. Дожди продолжатся в субботу, но в воскресенье интенсивность осадков уже будет небольшой.

К началу следующей недели атмосферное давление начнет расти, дожди станут локальными и кратковременными, а температура воздуха может подняться до +22...27, что выше климатической нормы.