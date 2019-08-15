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15.08.19 09:44
Москвичей ждет гроза в пятницу и дождливая суббота
В четверг в Москве +23, по области до +26. Дождей в столице не ожидают, но местами в Подмосковье могут наблюдаться небольшие осадки.
Пятница будет дождливой: через Московский регион пройдет фронтальный раздел, входящий в систему южного циклона.
"Пройдет дождь, днем в отдельных районах прогнозируется гроза и порывы ветра до 12-17 м/с. Ночью в Москве 13...15°, по области 10...15°, днем 19...21° и 17...22°, соответственно", - отмечается в сообщении.
В выходные также будет до +21...22. Дожди продолжатся в субботу, но в воскресенье интенсивность осадков уже будет небольшой.
К началу следующей недели атмосферное давление начнет расти, дожди станут локальными и кратковременными, а температура воздуха может подняться до +22...27, что выше климатической нормы.
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