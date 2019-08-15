Партию "космических тульских пряников" отправят на МКС

15.08.19 10:10

Фото с сайта правительства Тульской области

15 августа. Interfax-Russia.ru - Специальная партия тульских пряников для отправки на Международную космическую станцию (МКС) выпечена в Туле, сообщила пресс-служба облправительства.

"Это совместный проект правительства Тульской области и Госкорпорации "Роскосмос". В рамках проекта создан оригинальный дизайн "Первого космического тульского пряника". На нем изображен еще один символ региона - самовар, стилизованный под спутник, устремляющийся к звездам", - говорится в сообщении.

Дизайнеры и технологи кондитерской фабрики "Ясная Поляна" в короткие сроки изготовили деревянную форму для выпечки 140-граммового лакомства. Пряник полностью ручной работы, по традиции тульских мастеров он содержит натуральный мёд и фруктовую начинку.

Сегодня первая партия пряников отправлена в Москву для подготовки и последующей отправки специальным бортом на космодром Байконур.

"22 августа запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Вместе с антропоморфным роботом Skybot F-850 брендовый "Первый космический тульский пряник" отправится на борт МКС в составе груза космического корабля "Союз МС-14", - отметили в пресс-службе.

В сентябре пряники вернутся в Тулу и будут размещены в производственном музее фабрики-производителя. Уже сейчас прорабатывается возможность изготовления партии "космических" пряников для поставок в магазины.