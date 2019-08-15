Экипаж аварийно севшего лайнера "Уральских авиалиний" отстранен от полетов

15.08.19 10:18

© РИА Новости. ГУ МЧС по Московской области

15 августа. Interfax-Russia.ru - Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А-321 "Уральских авиалиний" отстранили от полетов на время проверки, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" коммерческий директор компании Кирилл Скуратов.

"Это стандартная процедура. В этом нет ничего сверхъестественного" - сказал Скуратов.

Он затруднился сообщить в каком состоянии находится воздушное судно после вынужденной посадки.

"Пока нет информации об этом", - ответил собеседник агентства.

Он также сообщил, что резервный борт для пассажиров будет доставлен в течение дня.

" Часть пассажиров на другие рейсы пересажены, часть ждут резервного борта", - сказал коммерческий директор.

Резервный борт отправится из "Домодедово"

"Мы пока ждем, чтобы нам разрешили забрать вещи пассажиров, у многих даже нет паспортов", - сказал Скуратов.

Он добавил, что все пассажиры авиакомпании застрахованы в "Альфа страховании", они получат все выплаты, предусмотренные законом.

Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Экипаж самолета А321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь.

По данным Минздрава РФ, после аварийной посадки самолета в Подмосковье госпитализированы 23 пассажира из 226, в том числе пять детей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).