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15.08.19 10:27
Рейс "Уральских авиалиний" из Симферополя отменен
Согласно информации с сайта аэропорта Симферополя, рейс U6-34 должен был вылететь из Крыма в 9:35 мск, сначала он был задержан до 12:15, а после отменен.
По данным сайта авиакомпании, рейс должен был выполняться самолетом А321. Информированный источник агентства пояснил, что изменение расписания связано с неприбытием борта из Москвы.
Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы. По данным Минздрава РФ, после аварийной посадки самолета в Подмосковье госпитализированы 23 пассажира из 226, в том числе пять детей.
Экипаж самолета А321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. Коммерческий директор "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов сообщил агентству, что часть пассажиров пересажены на другие рейсы, часть ждут резервного борта, который будет доставлен в течение дня.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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