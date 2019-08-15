Рейс "Уральских авиалиний" из Симферополя отменен

15.08.19 10:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 августа. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в четверг отменила рейс из Симферополя в Москву, следует из информации на онлайн-табло крымского аэропорта.

Согласно информации с сайта аэропорта Симферополя, рейс U6-34 должен был вылететь из Крыма в 9:35 мск, сначала он был задержан до 12:15, а после отменен.

По данным сайта авиакомпании, рейс должен был выполняться самолетом А321. Информированный источник агентства пояснил, что изменение расписания связано с неприбытием борта из Москвы.

Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы. По данным Минздрава РФ, после аварийной посадки самолета в Подмосковье госпитализированы 23 пассажира из 226, в том числе пять детей.

Экипаж самолета А321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. Коммерческий директор "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов сообщил агентству, что часть пассажиров пересажены на другие рейсы, часть ждут резервного борта, который будет доставлен в течение дня.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).