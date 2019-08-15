Нарушений запрета на курение в аэропортах в 2019г стало на четверть больше

15.08.19 10:25

© РИА Новости. Георгий Зимарев

15 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники органов внутренних дел в первой половине 2019 года зафиксировали около 20 тыс. нарушений запрета на курение в аэропортах, говорится в ответе МВД на запрос первого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского.

Боярский является автором законопроекта о возвращении "курилок" в транзитные зоны аэропортов, проект закона принят Госдумой в первом чтении.

"Статистика, предоставленная МВД, говорит о растущей динамике нарушений антитабачного закона в аэропортах. Только за первое полугодие 2019 года этот показатель составил более 70% от аналогичного за весь прошлый год", - сказал Боярский "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, это "безусловно, лишний раз говорит о том, что запрет на курение в общественных местах на территории аэропортов попросту не работает".

Согласно информации, предоставленной МВД в ответ на обращение Боярского (имеется в распоряжении ИФ), сотрудниками органов внутренних дел в первом полугодии 2019 года составлено 19 тыс. 198 протоколов по статье 6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Там же приводятся сведения, согласно которым число протоколов по этой же статье в целом за 2018 года составило 28 тыс. 48.