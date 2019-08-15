Минприроды РФ: 500 млрд руб. частных инвестиций привлечены в нацпроект "Экология"

15.08.19 10:30

© РИА Новости. Илья Питалев

15 августа. Interfax-Russia.ru - Минприроды РФ заключило 20 соглашений с предприятиями-загрязнителями по привлечению 500 млрд рублей от частных инвесторов для реализации проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин.

"Мы за полгода уже подписали соглашения с 20 основными предприятиями-загрязнителями по проекту "Чистый воздух" на инвестиции в экологические программы на 500 млрд руб. И это только первые договоры о реализации комплексных планов снижения нагрузки на атмосферу. Это беспрецедентные цифры", - сказал Кобылкин в интервью газете "Ведомости".

Он отметил, что это инвестиции ближайших лет. "Крупные предприятия готовы нести социальную ответственность и вкладывать в экологические проекты, программы, переоснащение и компенсационные мероприятия. Эти намерения уже заложены в их инвестпрограммы, что очень важно", - добавил министр.

Также Кобылкин сообщил, что до конца года в рамках нацпроекта "Экология" будут рекультивированы более 40 полигонов промышленных отходов, половина из них - особо опасные объекты. В этот список вошли полигоны "Белое море", "Игумново", "Черная дыра".

Кроме того, министр уточнил методику расчета платы за вывоз мусора от населения.

"К уже имеющимся способам расчета - исходя из площади жилого помещения или количества проживающих - добавится право региона производить расчет стоимости коммунальной услуги исходя из фактически образованного объема или массы", - сказал Кобылкин.