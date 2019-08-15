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15.08.19 11:13
Власти Северодвинска не получали информации о планируемых работах на полигоне
"Пока не поступало, все стабильно", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что обстановка в Неноксе и Северодвинске спокойная. Радиационный фон остается в норме.
Ранее в четверг газета "Известия" сообщила, что ЧП на полигоне под Архангельском не связано с ракетой "Буревестник".
"ЧП произошло при испытании не ракеты, а перспективного ускорителя - новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы "ядерные батарейки". На военно-промышленном сленге "батарейками" называются принципиально новые изотопные источники питания", - сообщило издание со ссылкой на свои источники.
Газета сообщила, что полигонные испытания реактивной установки проводились впервые, а предназначение и характеристики ускорителя остаются засекреченными.
Ранее в своем "Твиттере" президент США Дональд Трамп написал, что взрыв российского "Скайфолла" (название "Буревестника" по классификации НАТО - ИФ) заставил людей переживать о качестве воздуха в регионе.
Во вторник появилась информация, что жителям села Ненокса, близ которого 8 августа произошел взрыв на полигоне, рекомендовали в среду покинуть населенный пункт в связи с работами на военном объекте на несколько часов. Позже мероприятия на полигоне были отменены. Ненокса - село в 40 км от Северодвинска.
Об инциденте на полигоне 8 августа сообщило Минобороны. В госкорпорации "Росатом" заявили, что в результате взрыва погибли пять сотрудников, еще трое получили травмы. По данным госкорпорации, взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.
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