Власти Северодвинска не получали информации о планируемых работах на полигоне

15.08.19 11:13

© РИА Новости. Ольга Халманова

15 августа. Interfax-Russia.ru - В администрацию Северодвинска не получали новых оповещений о планируемых работах на военном полигоне в Ненокском административном округе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города в четверг.

"Пока не поступало, все стабильно", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что обстановка в Неноксе и Северодвинске спокойная. Радиационный фон остается в норме.

Ранее в четверг газета "Известия" сообщила, что ЧП на полигоне под Архангельском не связано с ракетой "Буревестник".

"ЧП произошло при испытании не ракеты, а перспективного ускорителя - новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы "ядерные батарейки". На военно-промышленном сленге "батарейками" называются принципиально новые изотопные источники питания", - сообщило издание со ссылкой на свои источники.

Газета сообщила, что полигонные испытания реактивной установки проводились впервые, а предназначение и характеристики ускорителя остаются засекреченными.

Ранее в своем "Твиттере" президент США Дональд Трамп написал, что взрыв российского "Скайфолла" (название "Буревестника" по классификации НАТО - ИФ) заставил людей переживать о качестве воздуха в регионе.

Во вторник появилась информация, что жителям села Ненокса, близ которого 8 августа произошел взрыв на полигоне, рекомендовали в среду покинуть населенный пункт в связи с работами на военном объекте на несколько часов. Позже мероприятия на полигоне были отменены. Ненокса - село в 40 км от Северодвинска.

Об инциденте на полигоне 8 августа сообщило Минобороны. В госкорпорации "Росатом" заявили, что в результате взрыва погибли пять сотрудников, еще трое получили травмы. По данным госкорпорации, взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.