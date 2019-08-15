Оперативный штаб создан в Симферополе после ЧП летевшим из Подмосковья бортом

15.08.19 11:18

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 августа. Interfax-Russia.ru - Представители аэропорта Симферополя оказывают помощь встречающим пассажиров рейса, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе крымского авиаузла.

"В связи с вынужденной посадкой сразу после вылета А321 рейса U6-178 (Жуковский - Симферополь), в соответствии с действующим регламентом для таких ситуаций, в аэропорту Симферополь создан оперативный штаб. Оказывается вся необходимая помощь встречающим пассажиров этого рейса", - отметил собеседник агентства.

Обратный рейс "Уральских авиалиний" U6-34 из Симферополя в Москву отменен. Пассажиры будут доставлены в столицу другими рейсами авиакомпании и ее партнеров.

Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы. По данным Минздрава РФ, после аварийной посадки самолета в Подмосковье госпитализированы 23 пассажира из 226, в том числе пять детей.

Экипаж самолета А321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. Коммерческий директор "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов сообщил агентству, что часть пассажиров пересажены на другие рейсы, часть ждут резервного борта, который будет доставлен в течение дня.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).