|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.08.19 11:21
Мосгорсуд не отпустил из СИЗО студента ВШЭ Жукова, проходящего по делу о беспорядках
"Постановление Пресненского суда Москвы об избрании в отношении Жукова меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - огласила судья.
Таким образом, он останется под арестом минимум до 27 сентября.
Принимая решение, Мосгорсуд не нашёл оснований для избрания Жукову более мягкой меры пресечения. В частности, суд отказался отпустить студента под залог в 2 млн рублей, который предложно за него внести известный рэп-исполнитель Оксимирон.
Также суд посчитал не убедительными ряд поручительств, в том числе от более 250 преподавателей и сотрудников Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), от актрисы Чулпан Хаматовой, главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket