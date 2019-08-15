Мосгорсуд не отпустил из СИЗО студента ВШЭ Жукова, проходящего по делу о беспорядках

15.08.19 11:21

15 августа. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в понедельник признал законным арест студента Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках 27 июля.

"Постановление Пресненского суда Москвы об избрании в отношении Жукова меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - огласила судья.

Таким образом, он останется под арестом минимум до 27 сентября.

Принимая решение, Мосгорсуд не нашёл оснований для избрания Жукову более мягкой меры пресечения. В частности, суд отказался отпустить студента под залог в 2 млн рублей, который предложно за него внести известный рэп-исполнитель Оксимирон.

Также суд посчитал не убедительными ряд поручительств, в том числе от более 250 преподавателей и сотрудников Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), от актрисы Чулпан Хаматовой, главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.