"Черные ящики" севшего в поле А321 не повреждены и будут переданы в МАК

15.08.19 11:25

© РИА Новости. Антон Денисов

15 августа. Interfax-Russia.ru - Бортовые самописцы самолета "Уральских авиалиний", совершившего утром в четверг аварийную посадку в Московской области, не повреждены и будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщили "Интерфаксу" в Росавиации.

"Черные ящики" А321 после аварийной посадки под Москвой не пострадали и будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет", - заявил собеседник агентства.

Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил аварийную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Пострадали 23 человека, в том числе девять детей. При этом госпитализация потребовалась только одной женщине, остальным пассажирам помощь была оказана амбулаторно.