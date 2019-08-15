Группировка МЧС покидает Иркутскую область после стабилизации пожарной обстановки

15.08.19 11:27

© РИА Новости. МЧС РФ

15 августа. Interfax-Russia.ru - Тульские и уральские спасатели, работавшие на ликвидации последствий двух наводнений и тушении лесных пожаров в Иркутской области, убывают в места постоянной дислокации, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"15 августа завершается поэтапный вывод федеральной группировки сил МЧС России из города Тулун (наиболее серьезно пострадал от наводнений - ИФ)", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника регионального Главка МЧС Валентина Нелюбова.

Последней из Тулуна выезжает группировка Тульского спасательного центра МЧС России из 140 человек, которая с 5 июля участвовала в ликвидации последствий наводнений. "Сотрудники МЧС в Тулуне разобрали 37 аварийных строений, вывезли более 7 тыс. кубометров мусора, откачали 13,5 тыс. кубометров воды", - отмечается в сообщении.

До 21 августа в Тулуне останутся сотрудники специализированной пожарно-спасательной части из Иркутска и пожарно-спасательной службы Иркутской области. Затем работы по ликвидации последствий наводнений будут вестись местными силами - подрядными организациями, управляющими компаниями, службами ЖКХ города.

Иркутскую область покинула также группировка Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из 100 человек, которая с 1 августа тушила лесные пожары. С ее помощью был локализован крупный пожар в труднодоступной местности в 41 км от поселка Верхнемарково Усть-Кутского района.

Как сообщалось, масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.

В настоящее время подтопленных домов нет, водоснабжение и электроснабжение в зоне наводнения полностью восстановлено. Завершены работы по расчистке территорий. Идет подготовка к строительству нового жилья взамен разрушенных домов.

Сообщалось также, что с 11 июля в Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста площади и числа лесных пожаров на севере и северо-востоке региона. В настоящее время действует 107 очагов на площади 676 тыс. 857 га, которая за последние сутки уменьшилась на 91,9 тыс. га.

Кроме того, сообщалось, что вывод федеральных сил из зоны наводнения начался 8 августа. К настоящему времени группировка Минобороны РФ убыла из региона к местам постоянной дислокации.