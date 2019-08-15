Два новых спорткомплекса открыты в районах Адыгеи

15.08.19 11:30

Фото с официального сайта правительства Республики Адыгея

15 августа. Interfax-Russia.ru - Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и министр спорта РФ Павел Колобков торжественно открыли два новых спорткомплекса в Тахтамукайском и Теучежском районах Адыгеи, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Наша цель - оздоровление населения, создание условий для нового качества жизни людей. Вместе со всей страной мы формируем культуру здорового образа жизни. Такую задачу ставит глава государства Владимир Владимирович Путин, отмечая, что решаться она должна в том числе в рамках национальных проектов. Мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы в регионе планомерно укреплялась спортивная инфраструктура, создавались необходимые условия для развития массового спорта и спорта высоких достижений", - приводятся в сообщении слова Кумпилова.

Он отметил, что в ближайшие годы запланировано строительство современных объектов спорта во всех муниципальных образованиях республики. Уже строится физкультурно-оздоровительный комплекс в станице Гиагинской, спортивный комплекс с ледовой площадкой в Майкопе. В следующем году намечено возведение ФОКов в Адыгейске, Кошехабле и Хакуринохабле.

В ходе церемонии открытия спорткомплекса в поселке Энем Тахтамукайского района министра спорта РФ Колобков назвал Адыгею одним из самых спортивных регионов страны.

"Это действительно очень важный и большой подарок всем жителям посёлка Энем. Я уверен, что, благодаря созданию таких спортивных сооружений, у нас не только будет развиваться физическая культура и спорт среди людей всех возрастов. Здесь будут готовиться спортсмены, и в Адыгее появятся новые победители первенств, чемпионы мира", - приводятся в сообщении слова Колобкова.

Он сообщил, что федеральный центр намерен поддержать республику в строительстве ещё ряда спортивных сооружений - как крытых, так и плоскостных. Кроме того, рассматривается вопрос о создании в Адыгее велокомплекса федерального уровня для подготовки сборных команд России.

Спорткомплекс в поселке Энем построен в рамках госпрограммы РФ "Развитие физической культуры и спорта". На эти цели из федерального бюджета было выделено 72 млн. рублей, а также 11,6 млн. рублей - из региона. Здание имеет общую площадь почти 2,2 тыс. кв. метров. Основной многофункциональный игровой зал занимает более 1,2 тыс. кв. метров и предназначен для тренировочных занятий и соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу. Трибуны для зрителей вмещают 220 человек. Также в комплексе расположены современные борцовский и тренажерный залы. На прилегающей территории установлено футбольное поле с искусственным покрытием.

В пресс-службе отметили, что аналогичный спорткомплекс открыт в ауле Понежукай Теучежского района. На него из федерального бюджета было выделено 24,6 млн рублей, из регионального - 48,6 млн рублей.