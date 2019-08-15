"Русские витязи" выступят перед зрителями гонок "Формулы 1" в Сочи

15.08.19 11:41

© РИА Новости. Александр Вильф

15 августа. Interfax-Russia.ru - Во время гоночного уикенда "Формулы 1" в небе над Олимпийским парком в Сочи пролетят боевые истребители авиационной группы "Русские витязи", которые исполнят фигуры высшего пилотажа, сообщила пресс-служба АНО РОСГОНКИ.

Основное выступление состоится 28 сентября. В программе запланирован показ таких фигур, как "Колокол", "Кадушка", "Штопор" и других. 29 сентября "Русские витязи" пролетят над Сочи Автодромом перед стартом гонки Гран-при России.

Самолеты Су-30СМ, на которых выступает авиационная группа, стоят на вооружении ВКС РФ.

Гран-при России пройдет с 26 по 29 сентября. Помимо заездов "Формулы 1", Сочи Автодром примет этапы молодежных чемпионатов "Формулы 2" и "Формулы 3". Все обладатели билетов смогут посетить концерты групп "Ленинград" и "Мумий Тролль" на Центральной площади Олимпийского парка. В развлекательной программе мероприятия запланированы фестиваль драйва и моторов, прогулка по пит-лейну, автограф-сессии и другие мероприятия.