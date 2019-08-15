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15.08.19 11:41
"Русские витязи" выступят перед зрителями гонок "Формулы 1" в Сочи
Основное выступление состоится 28 сентября. В программе запланирован показ таких фигур, как "Колокол", "Кадушка", "Штопор" и других. 29 сентября "Русские витязи" пролетят над Сочи Автодромом перед стартом гонки Гран-при России.
Самолеты Су-30СМ, на которых выступает авиационная группа, стоят на вооружении ВКС РФ.
Гран-при России пройдет с 26 по 29 сентября. Помимо заездов "Формулы 1", Сочи Автодром примет этапы молодежных чемпионатов "Формулы 2" и "Формулы 3". Все обладатели билетов смогут посетить концерты групп "Ленинград" и "Мумий Тролль" на Центральной площади Олимпийского парка. В развлекательной программе мероприятия запланированы фестиваль драйва и моторов, прогулка по пит-лейну, автограф-сессии и другие мероприятия.
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