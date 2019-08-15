"Победа" после двух месяцев работы прекратит полеты из Москвы в Горно-Алтайск

15.08.19 11:42

© РИА Новости. Виталий Белоусов

15 августа. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" с 29 сентября прекратит летать из Москвы в Горно-Алтайск, следует из данных на сайте перевозчика.

Регулярные перевозки по этому маршруту три раза в неделю "Победа" начала с 16 июля.

Таким образом, на направлении Москва - Горно-Алтайск вновь будет работать только один перевозчик - авиакомпания "Сибирь".

Ранее сообщалось, что осенью "Победа" прекращает летать из Москвы в Томск, однако восстанавливает рейс Москва-Иркутск. На недостатки внутренних перевозок "Победы" обратила внимание Федеральная антимонопольная служба: в среду в ФАС заявили, что "Победа" должна развивать рейсы внутри России, в противном случае - выходить из группы "Аэрофлот" (MOEX: AFLT).

"Присутствие авиакомпании "Победа" на маршрутах способствует снижению цен на билеты для всех перевозчиков, в том числе конкурентов группы "Аэрофлот". Отказ же лоукостера от внутреннего маршрута в пользу международного - два шага назад. Оставаясь в группе "Аэрофлот", "Победа" должна развиваться внутри страны. Либо выходить из группы "Аэрофлот" и конкурировать с ней", - заявил заместитель руководителя ФАС Александр Редько, которого "Интерфаксу" процитировала пресс-служба ведомства.

В среду газета РБК сообщила, что глава ФАС Игорь Артемьев предложил приватизировать "Победу" (сейчас на 100% принадлежит "Аэрофлоту") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке. Об этом говорится в его письме от 18 июля, направленном вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху, отмечала газета.

Аэропорт Горно-Алтайска был реконструирован за 1 млрд рублей и в декабре 2011 года возобновил деятельность после 20-летнего перерыва в работе, прямое сообщение с Москвой впервые в истории региона открыто в мае 2012 года. Ранее сообщалось, что во второй половине августа из-за технической неисправности самолета Ан-28 авиакомпании "Сила" Горно-Алтайск остался без авиасообщения с Новосибирском и Красноярском.