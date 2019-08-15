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15.08.19 11:46

Мэрия Владивостока рекомендовала всем сократить рабочий день из-за тайфуна

© РИА Новости. Виталий Аньков
15 августа. Interfax-Russia.ru - Сильный дождь начался во второй половине дня во Владивостоке, дороги сковали пробки, мэрия рекомендует руководителям предприятий сократить рабочий день.

"Глава Владивостока обратился к руководителям городских предприятий с рекомендацией сократить в четверг рабочий день. В ближайшие часы синоптики обещают усиление дождя и порывы ветра, город уже начали сковывать пробки", - сообщает пресс-служба мэрии.

На дорогах города работает спецтехника.

Как сообщалось, Примгидромет распространил штормовое предупреждение из-за приближения мощного тайфуна "Кроса".

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