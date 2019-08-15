Все пассажиры аварийного А321 были застрахованы

15.08.19 11:49

© РИА Новости. ГУ МЧС по Московской области

15 августа. Interfax-Russia.ru - Пассажиры самолета А321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на поле Раменского района Подмосковья утром, 15 августа, были застрахованы в "АльфаСтраховании", сообщили "Интерфаксу" в страховой компании.

Как пояснили агентству, в компании были застрахованы сам борт и ответственность авиаперевозчика перед пассажирами. Представители страховщика находятся в контакте с авиаперевозчиком, обстоятельства страхового события и размер ущерба уточняются. Самолет осуществлял рейс из аэропорта "Жуковский" в аэропорт Симферополя.

Как сообщалось, пассажирский самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта "Жуковский" утром в четверг после столкновения со стаей птиц. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Погибших в происшествии нет, ряд пассажиров получили травмы. В числе пассажиров было много детей, нуждающиеся в помощи были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения.

Согласно российскому законодательству авиаперевозчики страхуют ответственность перед пассажирами по нормам международного или национального права. Воздушным кодексом РФ и законом об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами установлены лимиты выплат за ущерб жизни и здоровью в пределах 2 млн рублей. Выплаты за вред здоровью осуществляются в зависимости от тяжести полученных травм.