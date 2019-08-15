Минприроды: РФ может запретить экспорт леса в КНР из-за черных лесорубов

15.08.19 11:52

© РИА Новости. Александр Кондратюк

15 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство природных ресурсов и экологии РФ рассматривает возможность полного запрета экспорта леса в Китай, если КНР не будет участвовать в борьбе с незаконной рубкой леса на российской территории, заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

"Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы (нелегальной рубки леса - ИФ), то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью", - сказал Д.Кобылкин в интервью, опубликованном в четверг в газете "Ведомости".

"Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим", - сказал глава Минприроды, подчеркнув, что ведомство серьезно работает с китайскими коллегами.

"Я попросил их (китайские - ИФ) правоохранительные органы подключиться. Потому что мне очень не нравится, что мы одни работаем с их "товарищами" здесь, в России. Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы", - добавил министр.

Он также сказал: "Я предлагаю Китаю совместно с нами, на нашей территории, вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал. Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили "черные лесорубы"".

Кроме того, Д.Кобылкин сообщил, что Минприроды готовит масштабную программу по профилактике лесных пожаров на территории России.

"Готовим большую программу, которую буду обсуждать с председателем правительства. Считаю, что нам нужно значительно увеличить количество метеостанций. Нужно сделать максимальное прогнозирование и предупреждение, подключить науку, использовать малую авиацию, дистанционное наблюдение - квадрокоптеры", - отметил глава ведомства.

Также, отметил министр, "есть еще один аспект в этой работе по профилактике".

"У нас есть компании, которые при производстве алюминия, добыче угля или при плавке металла создают углеродный след. Но есть лес, который нужно мониторить и тушить при необходимости, восстанавливать. Есть разработка: разбить лес на секторы и закрепить ответственность за сохранность леса на конкретном секторе за конкретной компанией, производство которой оставляет углеродный след", - сказал Д.Кобылкин.