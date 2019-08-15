Министр спорта Красноярского края Алексеев уходит в отставку

15.08.19 11:54

© РИА Новости. Руслан Кривобок

15 августа. Interfax-Russia.ru - Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев сообщил СМИ об уходе в отставку.

"Да, это действительно так. Мне поступило предложение по отрасли из министерства спорта РФ, я переезжаю в Москву. Для меня это был очень сложный выбор, но я надеюсь, что смогу быть полезным для Красноярска на новом месте работы", - сказал Алексеев в эфире краевого телеканала "Енисей".

Должность министра спорта региона он занимал с мая 2014 года, в том числе руководил спортивной отраслью края в период проведения в Красноярске Универсиады-2019.