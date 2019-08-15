Власти Ижевска модернизируют водоканал за 15 млрд руб. на условиях ГЧП

15.08.19 11:59

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Ижевска ведут переговоры с потенциальными концессионерами о привлечении 15 млрд рублей в течение 15 лет в модернизацию МУП "Ижводоканал", сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

"Инвестиции, которые необходимы нам для того, чтобы реконструировать и построить новые дополнительные объекты - это 15 млрд рублей на 15 лет. Первые 6 лет нам необходимо порядка 3,8 млрд рублей", - сказал Бекмеметьев, презентуя проект для госкорпорации "ВЭБ.РФ" в среду.

"Мы видим два механизма: это либо концессионное соглашение, либо лизинговый механизм. По концессии мы работаем с потенциальными концессионерами", - добавил он.

Глава Ижевска отметил, что на сегодняшний день текущий износ основных фондов водоканала составляет более 50%, износ оборудования - более 45%.

"В рамках проекта по модернизации планируется осуществить реконструкцию насосных станций, строительство водопровода и внутриплощадочной сети, реконструкцию коллекторов и модернизацию водоочистных сооружений", - уточнил Бекмеметьев.

Он отметил, что программа развития "Ижводоканала" разработана совместно с "ВЭБ.РФ".

МУП "Ижводоканал" осуществляет снабжение более 600 тыс. жителей Ижевска питьевой водой, сбор сточных вод от населения и промышленных предприятий, транспортирование и отчистку сточных вод.