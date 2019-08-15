После взлета: пилоты посадили А321 на кукурузное поле после попадания чаек в двигатели
  
Вслед за ДРСМД: США задумались о прекращении договора СНВ после взрыва под Архангельском
   
В зоне риска: 115 населенных пунктов Хабаровского края могут уйти под воду
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
15.08.19 12:13

Благоустройство сквера Виктора Цоя в Петербурге планируют завершить в сентябре

Фото со страницы Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга в соцсети
15 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Санкт-Петербурга рассчитывают завершить в сентябре благоустройство участка в Любанском переулке, который неофициально называют сквером Виктора Цоя, сообщила в четверг пресс-служба городского комитета по финансам.

В июле был определен подрядчик на выполнение благоустройства участка, который находится на крыше бомбоубежища. Как отмечают в комитете, с начала августа в сквер завозят песок и строительные материалы, сейчас территория огорожена забором.

"Некоторые СМИ написали, что песок привезли, чтобы засыпать вход в бомбоубежище, где раньше располагался клуб Tunnel. Но это не так: вход в бомбоубежище не засыпают. Бомбоубежище передано в ведение администрации Петроградского района, сейчас решается вопрос о его использовании, первоочередная задача - устранить проблему грунтовых вод, подтапливающих подземное помещение", - говорится в сообщении.

Весь песок, который привезли на площадку, пойдет на формирование откосов будущего сквера Виктора Цоя. До конца сентября подрядчик расчистит и подготовит территорию, восстановит газоны, высадит растения, установит скамейки, урны, детское и спортивное оборудование, разъясняют в комитете.

По плану работы по благоустройству должны быть завершены в сентябре 2019 года, отмечают власти.

В четверг, 15 августа, в день гибели Виктора Цоя, в Санкт-Петербурге по традиции пройдут памятные мероприятия. В клубе "Камчатка", расположенном на месте котельной, где работал музыкант, исполнят песни Цоя.

В 2012 году Топонимическая комиссия Петербурга проголосовала за наименование сквера у котельной "Камчатка" именем легендарного рок-музыканта. Сквер расположен на углу Зверинской улицы и Любанского переулка.

Котельная "Камчатка" стала культовым местом для поклонников музыканта, сейчас в ней организован клуб-музей. В бывшей котельной, где Цой работал кочегаром, появилась небольшая сцена, а в фондах музея хранятся гитара Цоя, афиши, фотографии, пластинки, билеты с концертов группы "Кино".

Цой родился в Ленинграде 21 июня 1962 года в семье преподавателя физкультуры и инженера. Прославился не только как музыкант и автор песен, лидер рок-группы "Кино", но и как актер. После выхода фильма "Игла" с В.Цоем в главной роли, а также культового альбома "Группа крови" современники заговорили о "киномании": тысячи подростков стриглись "под Цоя", одевались в черное и учились играть на гитаре.

Музыкант погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии.

Могила Цоя на Богословском кладбище Петербурга является местом паломничества его поклонников.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  15.08.19 14:54
Фигуранта "дела Baring Vostok" Дельпаля отпустили из СИЗО под домашний арест
.
  15.08.19 14:53
Медведев поручил наградить экипаж севшего на поле лайнера А321
.
  15.08.19 14:46
Горбунов вступился за избирком, дважды отказавший Митрохину в регистрации в МГД
.
  15.08.19 14:42
В Кремле нашли и обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны
.
  15.08.19 14:26
Медведев высоко оценил действиям экипажа, посадившего в поле лайнер А321
.
  15.08.19 14:13
Около тысячи зарубежных участников выступят на фестивале "Спасская башня"
.
  15.08.19 14:09
Северо-Западную хорду в Москве достроят к концу года
.
  15.08.19 13:38
В Московском Кремле нашли следы таинственного пожара XVI века
.
  15.08.19 13:18
Кремль: летчики, посадивших А321 на поле, будут представлены к госнаградам
.
  15.08.19 11:21
Мосгорсуд не отпустил из СИЗО студента ВШЭ Жукова, проходящего по делу о беспорядках


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket