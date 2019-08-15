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15.08.19 12:13
Благоустройство сквера Виктора Цоя в Петербурге планируют завершить в сентябре
В июле был определен подрядчик на выполнение благоустройства участка, который находится на крыше бомбоубежища. Как отмечают в комитете, с начала августа в сквер завозят песок и строительные материалы, сейчас территория огорожена забором.
"Некоторые СМИ написали, что песок привезли, чтобы засыпать вход в бомбоубежище, где раньше располагался клуб Tunnel. Но это не так: вход в бомбоубежище не засыпают. Бомбоубежище передано в ведение администрации Петроградского района, сейчас решается вопрос о его использовании, первоочередная задача - устранить проблему грунтовых вод, подтапливающих подземное помещение", - говорится в сообщении.
Весь песок, который привезли на площадку, пойдет на формирование откосов будущего сквера Виктора Цоя. До конца сентября подрядчик расчистит и подготовит территорию, восстановит газоны, высадит растения, установит скамейки, урны, детское и спортивное оборудование, разъясняют в комитете.
По плану работы по благоустройству должны быть завершены в сентябре 2019 года, отмечают власти.
В четверг, 15 августа, в день гибели Виктора Цоя, в Санкт-Петербурге по традиции пройдут памятные мероприятия. В клубе "Камчатка", расположенном на месте котельной, где работал музыкант, исполнят песни Цоя.
В 2012 году Топонимическая комиссия Петербурга проголосовала за наименование сквера у котельной "Камчатка" именем легендарного рок-музыканта. Сквер расположен на углу Зверинской улицы и Любанского переулка.
Котельная "Камчатка" стала культовым местом для поклонников музыканта, сейчас в ней организован клуб-музей. В бывшей котельной, где Цой работал кочегаром, появилась небольшая сцена, а в фондах музея хранятся гитара Цоя, афиши, фотографии, пластинки, билеты с концертов группы "Кино".
Цой родился в Ленинграде 21 июня 1962 года в семье преподавателя физкультуры и инженера. Прославился не только как музыкант и автор песен, лидер рок-группы "Кино", но и как актер. После выхода фильма "Игла" с В.Цоем в главной роли, а также культового альбома "Группа крови" современники заговорили о "киномании": тысячи подростков стриглись "под Цоя", одевались в черное и учились играть на гитаре.
Музыкант погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии.
Могила Цоя на Богословском кладбище Петербурга является местом паломничества его поклонников.
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