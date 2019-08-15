Севастопольские ученые разработают морской беспилотник для создания карт глубин

15.08.19 12:18

© РИА Новости. Алексей Даничев

15 августа. Interfax-Russia.ru - Севастопольский госуниверситет (СевГУ) выделил 1 млн рублей группе ученых для разработки прототипа беспилотного аппарата, способного автоматически измерять глубину небольших водоемов, сообщила в четверг пресс-служба вуза.

"Результатом будет действующий прототип (макет, не серийный образец - ИФ), который включает аппаратное и программное обеспечение для батиметрической (измеряющей глубины) аппаратуры. Все это вместе объединяется в единый программно-аппаратный комплекс, который позволяет решать в автоматическом режиме задачу по батиметрии и составлять карты глубин", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта Владимира Никишина.

Работать над проектом будут ученые кафедры "Техническая экспертиза и управление качеством" Политехнического института СевГУ. Сейчас они проводят натурные испытательные работы в одной из севастопольских бухт. Прототип беспилотника будет готов в декабре.

"Когда наша работа будет завершена, университет сможет производить работы для военных или экологической службы. Мы будем размещать их приборы на нашем аппарате и обеспечивать их работу в труднодоступных местах акваторий: в небольших бухтах или загрязненных озерах, куда подводную лодку с экипажем нерентабельно привозить", - пояснил Никишин.

Планируется, что на аппарате можно будет размещать и другое измерительное оборудование, например, по контролю солености воды.