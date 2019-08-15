Обыски идут в доме и по месту работы заммэра Томска Брюханцева

15.08.19 12:26

© РИА Новости. Мирослав Ротарь

15 августа. Interfax-Russia.ru - Силовики проводят обыски по месту работы и жительства заместителя мэра Томска Владимира Брюханцева в рамках расследования уголовного дела о присвоении и растрате в муниципальном похоронном предприятии, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник.

"Обыск у Брюханцева на рабочем месте завершен, изъяты интересующие следствие документы. Затем обыск начался у него дома. Оперативные действия проходят в рамках расследования дела о растрате в УМП "Комбинат спецобслуживания" (УМП "КСО")", - сказал собеседник агентства.

Брюханцев занимает кресло заммэра Томска - начальника департамента городского хозяйства с 18 января 2016 года.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального ФСБ возбудило в отношении руководства УМП "КСО" дело о присвоении и растрате 300 тыс. рублей.

Руководителю инкриминируют ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).

Перед этим, 9 августа, в УМП "КСО" сотрудники ФСБ провели обыски.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", УМП "КСО" учреждено департаментом управления муниципальной собственностью администрации Томска, занимается организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг.

Директором предприятия является Игорь Синичкин, который в 2015-2017 годы руководил ООО "Томская промышленно-строительная компания" (ТПСК), банкротства которой в мае 2017 года добивалась ФНС. В ноябре 2017 года Синичкина дисквалифицировали за повторное неисполнение обязанностей в процедуре банкротства.