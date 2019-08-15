Севший на поле в Подмосковье А-321 получил пробоину в носовой части

15.08.19 12:34

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

15 августа. Interfax-Russia.ru - Авиалайнер А-321, аварийно севший в Подмосковье с 226 пассажирами на борту, получил пробоину и повреждения носовой части. Об этом свидетельствуют видеокадры, распространенные в четверг Следственным комитетом (СК).

Как следует из короткого видеоролика с места происшествия, у самолета смята обшивка "носа" фюзеляжа, которая в нижней части разорвана.

Следователи проводят осмотр судна, документируют в кабине пилотов показания одного из членов экипажа.

Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы в Раменском районе Подмосковья.

Экипаж Airbus А-321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь.

По данным Минздрава РФ, после аварийной посадки госпитализированы 23 пассажира из 226, в том числе пять детей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).