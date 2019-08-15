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15.08.19 12:34
Севший на поле в Подмосковье А-321 получил пробоину в носовой части
Как следует из короткого видеоролика с места происшествия, у самолета смята обшивка "носа" фюзеляжа, которая в нижней части разорвана.
Следователи проводят осмотр судна, документируют в кабине пилотов показания одного из членов экипажа.
Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы в Раменском районе Подмосковья.
Экипаж Airbus А-321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь.
По данным Минздрава РФ, после аварийной посадки госпитализированы 23 пассажира из 226, в том числе пять детей.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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