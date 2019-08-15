РГО начинает тест масштабного турмаршрута "Золотое кольцо Сибири"

15.08.19 12:42

Фото с сайта РГО

15 августа. Interfax-Russia.ru - Члены Русского географического общества (РГО), журналисты и логисты 16 августа отправятся в тестовый тур так называемого "Золотого кольца Сибири" под названием "Открываем Сибирь", сообщила журналистам в четверг исполнительный директор Томского областного отделения РГО, член федеральной комиссии РГО по развитию туризма Юлия Калюжная.

"Тур стартует и заканчивается в Томске. Участники проедут, пролетят, проплывут 10 тыс. км за 15 дней по 11 регионам Сибири и по Бурятии, которая вошла в состав Дальнего Востока. Мы хотим посмотреть, насколько комфортно туристам, что добавить в маршрут и что исключить", - сказала Калюжная.

По ее словам, в тур включены, в частности, посещение Байкала, пересечение на катерах Телецкого озера на Алтае, переход через горный перевал, посещение Кузбасского угольного разреза, участие в шаманских обрядах тувинских шаманов.

"Логистика просчитана так, что мы едем как туристы с чемоданами на колесиках, проживание - в гостиницах 3- и 4-звездочных. Расчетная стоимость тура составит порядка 55 тыс. рублей, которая включает проезд, проживание, завтраки услуги экскурсовода", - уточнила Калюжная.

Она подчеркнула, что тур ориентирован на иностранного туриста, интерес к нему уже проявил Китай.

Калюжная добавила, что официально запустить тур планируется в 2021 году.