Имущество чиновников на 3 млрд руб. изъято в доход государства с начала года

15.08.19 12:44

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

15 августа. Interfax-Russia.ru - Суды с начала года обратили в доход государства имущество попавших под уголовное преследование чиновников на общую сумму 3 млрд рублей.

"Общая стоимость имущества чиновников, которая подлежит обращению в доход государства в связи с теми судебными решениями, которые были вынесены по искам прокуроров, превысила 3 млрд рублей за первое полугодие текущего года", - сказал официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной в эфире ведомственного канала.

По его словам, в обращенное в доход государства имущество вошли транспортные средства, земельные участки, жилые и нежилые помещения, в отношении которых чиновники не смогли предоставить сведений, которые бы подтвердили законность их приобретения.

Как отметил Куренной, в первой половине 2019 года было зарегистрировано более 19 тысяч преступлений коррупционной направленности. Большинство из них - это взяточничество, мошенничество, присвоение и растрата. В суде уже направлено более 6 тысяч уголовных дел в отношении почти 7 тысяч обвиняемых.

Приговоры вынесены в отношении более 5 тысяч лиц, из которых 564 человека являлись должностными лицами правоохранительных органов, еще 386 человек - это должностные лица органов госвласти и местного самоуправления и 33 депутата различных уровней.

Также представитель надзорного ведомства рассказал, что с начала года по постановлениям прокуроров к административной ответственности было привлечено более 4 тысяч лиц, которые совершали правонарушения коррупционной направленности.

"В результате общая сумма штрафов, которые были на них наложены превысила 580 млн рублей. И кроме того, в результате прокурорского вмешательства было уволено в связи с утратой доверия 469 должностных лиц", - напомнил Куренной.